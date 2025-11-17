В стране законодательно определён статус систем искусственного интеллекта (ИИ) и установлены правила их разработки и эксплуатации. Системы ИИ признаны объектом информатизации и рассматриваются как инструмент для достижения человеком конкретных задач.
Ответственность и подконтрольность
Законом закреплён принцип распределённой ответственности:
- собственники и владельцы обязаны управлять рисками, обеспечивать безопасность, надёжность и сопровождение пользователей;
- пользователи несут ответственность в пределах своей роли при эксплуатации систем ИИ.
Этические и правовые принципы
Деятельность в сфере ИИ должна соответствовать принципам законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли при принятии решений, а также требованиям защиты данных, конфиденциальности, безопасности и защищённости.
Прямые запреты
Для защиты прав граждан и организаций установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории РК систем ИИ, которые:
- используют подсознательные, манипулятивные и иные методы воздействия;
- собирают и обрабатывают персональные данные с нарушением законодательства;
- обладают иными запрещёнными возможностями, угрожающими правопорядку и правам субъектов данных.
Маркировка результатов ИИ
Вводится требование маркировки товаров, работ и услуг, созданных с применением ИИ, чтобы потребители были осведомлены об использовании технологий при их производстве или оказании.
Национальная платформа ИИ
С учётом мировой практики законом предусмотрены основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта. Платформа предназначена для разработки, обучения, тестовой эксплуатации платформенных программных продуктов и моделей ИИ в течение ограниченного периода.
Текст закона будет опубликован в печати.
