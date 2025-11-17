В стране законодательно определён статус систем искусственного интеллекта (ИИ) и установлены правила их разработки и эксплуатации. Системы ИИ признаны объектом информатизации и рассматриваются как инструмент для достижения человеком конкретных задач.

Ответственность и подконтрольность

Законом закреплён принцип распределённой ответственности:

собственники и владельцы обязаны управлять рисками, обеспечивать безопасность, надёжность и сопровождение пользователей;

пользователи несут ответственность в пределах своей роли при эксплуатации систем ИИ.

Этические и правовые принципы

Деятельность в сфере ИИ должна соответствовать принципам законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли при принятии решений, а также требованиям защиты данных, конфиденциальности, безопасности и защищённости.

Прямые запреты

Для защиты прав граждан и организаций установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории РК систем ИИ, которые:

используют подсознательные, манипулятивные и иные методы воздействия;

собирают и обрабатывают персональные данные с нарушением законодательства;

обладают иными запрещёнными возможностями, угрожающими правопорядку и правам субъектов данных.

Маркировка результатов ИИ

Вводится требование маркировки товаров, работ и услуг, созданных с применением ИИ, чтобы потребители были осведомлены об использовании технологий при их производстве или оказании.

Национальная платформа ИИ

С учётом мировой практики законом предусмотрены основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта. Платформа предназначена для разработки, обучения, тестовой эксплуатации платформенных программных продуктов и моделей ИИ в течение ограниченного периода.

Текст закона будет опубликован в печати.

