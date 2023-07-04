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Президент Казахстана поручил создать комиссию по происшествию на Атырауском НПЗ

фото с сайта akorda.kz

Президент поручил привести предприятия в рабочее состояние, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию причин происшествия на Атырауском НПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате.
В пресс-службе президента подчеркнули, что Токаев постоянно следит за ситуацией на объектах.

«Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние», – сообщает Акорда.

Днем ранее на Атырауском НПЗ произошла аварийная остановка технических и вспомогательных систем.

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