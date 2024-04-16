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Президент Казахстана посетил Костанайскую область

Фотография для новостиПрезидент Казахстана посетил Костанайскую область

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

После посещения Северо-Казахстанской области борт Президента вылетел в Костанайскую область. Об этом сообщает пресс-служба акима Костанайской области. 

По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

Как сообщил аким Кумар Аксакалов, в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области. Из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

Президент был проинформирован о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища. Кумар Аксакалов доложил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

В целом, благодаря противопаводковым мероприятиям по укреплению дамб, отсыпке инертных материалов удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населенных пунктов.

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