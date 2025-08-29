Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что будет в его ежегодном Послании народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента.

«Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа. Нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны. Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг. Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. В конечном счете, в этом и заключается национальная идеология. Наша главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие. Конституция – это священное достояние казахского народа, и каждая ее статья должна неукоснительно соблюдаться. Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны», — отметил Токаев.

