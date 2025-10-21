В Казахстане расширяются возможности для граждан по приобретению автомобилей. Об этом заявил Глава государства, отметив, что в рамках комплекса мер по стабилизации экономики принято решение о введении механизма автолизинга для населения.
«Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения. Запуск завода KIA Qazaqstan, несомненно, придаст мощный импульс технологической модернизации всей отрасли. Полагаю, что в перспективе предприятие освоит выпуск и других новых моделей автомобилей. Таким образом, появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам. Казахстан готов внести свой вклад в развитие глобальной автомобильной промышленности», — подчеркнул Президент.
Производство автомобилей KIA организовано на территории индустриальной зоны Костаная, где в 2023 году началось строительство завода KIA Qazaqstan. Предприятие занимает участок площадью 62,95 гектара, его производственная мощность — 70 тысяч автомобилей в год.
Общий объем инвестиций в проект составил 131,5 млрд тенге, а количество созданных рабочих мест достигло 1 500.
Основными рынками сбыта станут Казахстан, страны Центральной Азии и ЕАЭС. Запуск предприятия не только повысит уровень локализации автопрома, но и обеспечит рост занятости и развитие смежных отраслей.
