Президент о педофилии: Без права на помилование и досрочного освобождения

Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей. Об этом заявил глава государства на совместном заседании палат Парламента, сообщает zakon.kz.
«Мы значительно ужесточили уголовную ответственность за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но проблема остается острой. Такие преступники заслуживают более сурового наказания, без права на помилование и тем более досрочное освобождение. Они должны содержаться в учреждениях максимальной безопасности», — сказал Президент.
По словам Токаева, каждое подобное дело должно быть на особом контроле органов прокуратуры.
«Бездействие или халатное отношение со стороны социальных правоохранительных органов будет строжайше наказываться», — сказал он
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