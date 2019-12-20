Президент объяснил, почему новое пособие не учитывает доход семьи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объяснил введение нового пособия для многодетных, которое начнет действовать с 2020 года и не будут учитывать доход семьи, передает Tengrinews.kz.

«Перед правительством стоит четкая задача обеспечить прозрачную, справедливую адресную помощь, прежде всего, нуждающимся детям. В том числе, из многодетных семей. В этой связи было принято во внимание предложение общественности и членов Нацсовета не учитывать в доходы семьи при выплате в новом формате социальной помощи многодетным семьям. Дейсвительно норма об учете индивидуальных доходов сложна в администрировании, влечет за собой негативные социальные последствия, разводы, фиктивные увольнения, забой скота, нередко подвержена коррупции», — объяснил Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Также Президент поддержал предложение касательно обеспечения детей из социально уязвимых слоев населения пакетом гарантированной соцпомощи. «Правительством проделана большая работа. Многодетные семьи будут получать господдержку вне зависимости от доходов, а исключительно исходя из количества детей в семье. Новое госпособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированном размере кратном МРП от 42,5 до 74 тысяч тенге», — отметил Касым-Жомарт Токаев.