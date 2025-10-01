 Ya Metrika Fast
Президент обратился к учителям

Президент отметил, что в соответствии с требованиями времени Казахстан должен стать развитой и передовой страной. В связи с этим он отдельно остановился на перспективах цифровизации образования.

«Реальностью современного мира стали цифровизация и искусственный интеллект. Именно поэтому в своем недавнем Послании я уделил особое внимание этой теме. Детям со школьной скамьи необходимо прививать цифровую грамотность. Учащиеся должны уметь эффективно использовать передовые технологии в процессе обучения. Это касается и учителей: педагогам важно осваивать современные навыки. Следует широко применять искусственный интеллект в системе образования. Превращение в цифровое государство – задача не одного дня. По сути, речь идет о внедрении кардинально новых подходов начиная с системы школьного образования. Уверен, вы, уважаемые учителя, проявите активность в осуществлении этой важной миссии», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на реализации принципа «Закон и Порядок», благодаря методичной реализации которого достигнуты неплохие результаты.

«С 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось в два раза. Уполномоченным органам надо продолжать комплексную работу в данном направлении. Особая роль в формировании высокой правовой культуры в обществе отводится Министерству просвещения и, конечно же, педагогам. Поскольку укоренение принципов справедливости, законности и порядка должно начинаться именно со школьной скамьи. Только так мы сможем обеспечить гармоничное развитие подрастающего поколения и построить по-настоящему Безопасный, Сильный и Справедливый Казахстан», – заявил Президент.



