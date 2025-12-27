Президент Казахстана акцентировал внимание на значении развития предпринимательства и обозначил ключевые приоритеты в связи с вступлением в силу нового Налогового кодекса с 1 января. Глава государства отметил, что в стране формируются благоприятные условия для ведения бизнеса, сообщает digitalbusiness.kz.
Заявление президента
«С 1 января начинает действовать новый Налоговый кодекс. Фискальная система должна отказаться от подхода, основанного на контроле и санкциях, и перейти к выстраиванию эффективного партнерства с бизнесом. Это одна из ключевых задач правительства. Для улучшения предпринимательской среды в регионах будет запущена программа „Іскер аймақ“, ориентированная прежде всего на поддержку бизнеса в сельской местности и малых городах.
Сильный бизнес является фундаментом процветающего государства и устойчивого общества. Сегодня вклад малого и среднего бизнеса в экономику приблизился к 40%. В предпринимательском секторе заняты около 4,5 млн человек — почти половина трудоспособного населения страны. В Казахстане успешно работают как отечественные, так и ведущие зарубежные компании, открываются крупные производственные объекты. Только за текущий год введены в эксплуатацию 33 завода», — подчеркнул президент.
