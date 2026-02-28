Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Секретарю Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер.
Соответствующие шаги предпринимаются с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в стране.
По поручению Главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы. В Правительстве под кураторством Министерство иностранных дел Республики Казахстан начала работу специальная мониторинговая группа.
Акимам регионов поручено предусмотреть дополнительные меры реагирования с учетом складывающейся ситуации на Ближнем Востоке.
Власти подчеркивают, что принимаемые решения направлены на обеспечение национальной безопасности и сохранение общественной стабильности.
