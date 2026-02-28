USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Президент перевел все силовые ведомства в круглосуточный режим

— Сегодня, 17:34
Изображение для новости: Президент перевел все силовые ведомства в круглосуточный режим

Фото akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Секретарю Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер.

Соответствующие шаги предпринимаются с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в стране.

По поручению Главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы. В Правительстве под кураторством Министерство иностранных дел Республики Казахстан начала работу специальная мониторинговая группа.

Акимам регионов поручено предусмотреть дополнительные меры реагирования с учетом складывающейся ситуации на Ближнем Востоке.

Власти подчеркивают, что принимаемые решения направлены на обеспечение национальной безопасности и сохранение общественной стабильности.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.