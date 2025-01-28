Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение правительства по увеличению налога на добавленную стоимость (НДС), передает infornburo.kz

На расширенном заседании правительства министр национальной экономики Серик Жумангарин представил новую налоговую реформу, которая предусматривает снижение порога по НДС до 15 млн тенге. Однако при этом планируют повысить его ставку. Суммы члены кабмина будут обсуждать с депутатами парламента.

Глава государства поддержал предложение.

«Давайте, работайте. Я подтверждаю, что реформа нужна. Но сейчас перед нами стоит задача уменьшить количество трансфертов из Национального фонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся средства нужно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Таким образом мы будем усиливать функцию государства по развитию. Но всё же, я полагаю, что этот момент нам нужно проработать», – сказал Токаев.

Президент добавил, что в стране всё ещё не выполнили задачу по диверсификации экономики – она по-прежнему зависит от Национального фонда.

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