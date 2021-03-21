Президент подписал несколько законов

Конституционный закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан “О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан” Закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы” Закон “О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях” Закон “О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза” Закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года».