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Президент подписал несколько законов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписаны:

Конституционный закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан “О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан” Закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы” Закон “О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях” Закон “О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза” Закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года».

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