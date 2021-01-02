Президент подписал новый Экологический кодекс

Касым-Жомарт Токаев подписал новый Экологический кодекс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Экологический кодекс Республики Казахстан, а также Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии».

Текст Кодекса публикуется в печати.

Новая редакция Экологического кодекса усиливает ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды и ужесточает ответственность за незаконную вырубку деревьев.

Также новая редакция кодекса требует от промышленных предприятий внедрения передовых технологий с целью снижения эмиссий в окружающую среду.

«С учетом передового международного опыта внедрены принципы «загрязнитель платит» и «загрязнитель исправляет». То есть предприятие в обязательном порядке будет предоставлять компенсацию за ущерб, причиненный экологии. Сейчас же они платят штрафы и продолжают загрязнение», — говорил председатель Сената Маулен Ашимбаев при принятии кодекса в Парламенте.

Согласно кодексу, размер административного штрафа за вырубку деревьев будет увеличен в 5 раз. В случае повторного правонарушения или вырубки на особо охраняемых природных территориях крупные предприятия будут оштрафованы до 1500 МРП.

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