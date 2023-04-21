Президент подписал Социальный кодекс Республики Казахстан

Текст Кодекса публикуется в печати, передает Акорда.

Социальный кодекс РК – новый системный правовой документ – Сенат Парламента РК принял в середине марта текущего года.

В Кодексе отражены следующие основные направления:

приоритет поддержки материнства и детства как фактор национальной демографической политики;

развитие рынка труда и новые подходы к организации содействия занятости;

помощь малообеспеченным семьям в повышении материального благополучия;

cовершенствование системы специальных социальных услуг;

социальная защита лиц с инвалидностью;

дальнейшее совершенствование пенсионного обеспечения;

социальная поддержка лиц, потерявших кормильца;

приведение отдельных норм социального обеспечения к уровню международных стандартов;

цифровая социальная карта семьи;

повышение профессионализма и статуса социального работника.

Смысл принятого Кодекса в том, чтобы уравнять в трудовых правах всех работников вне зависимости от характера занятости, будь то платформенная занятость, совместная работа (двое занятых на одном рабочем месте), скользящий график, четырехдневная рабочая неделя и другие. Для чего в законодательство вводится новое понятие: «независимый работник».

Все онлайн-платформы, вроде Яндекс Такси, Glovo и т.п., обяжут заключать публичный договор, и всякий таксист или курьер, который присоединится к оферте, тем самым будет считаться занятым со всеми вытекающими социальными льготами.

При этом предлагается максимально упростить оплату налогов, пенсионных и социальных отчислений за счет внедрения объединенного платежа, и вообще снизить налоговую нагрузку на доход. А прежний единый совокупный платеж упразднить.

Цель нововведений – включить трудящихся казахстанцев в систему социального страхования и пенсионного обеспечения, что имеет не только гуманитарный, но и фискальный смысл.

Кроме того, с 2024 года казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату.

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