Президент подписал указ. Какие развлечения запретили сотрудникам госорганов ?

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 ноября 2023 года, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы.

В Указе говорится, что военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.

В этический Кодекс также внесены аналогичные поправки, касающиеся государственных служащих Республики Казахстан, сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской зашиты государственной фельдъегерской службы.

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