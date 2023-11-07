Президент подписал указ. Какие развлечения запретили сотрудникам госорганов ?

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 ноября 2023 года, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы.
В Указе говорится, что военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.
В этический Кодекс также внесены аналогичные поправки, касающиеся государственных служащих Республики Казахстан, сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской зашиты государственной фельдъегерской службы.