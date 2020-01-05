Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение тишины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», informburo.kz

Принятым законом предусматривается, что промежуток времени, в который запрещено шуметь, увеличится. Согласно поправкам запрет на нарушение тишины будет распространяться на время с 20.00 до 9.00.

Предполагается, что теперь ужесточится ответственность владельцев увеселительных заведений за нарушение тишины. Также те заведения, которые расположены в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, не должны нарушать тишину с 22.00 до 6.00 в будние дни, с 23.00 до 10.00 – в выходные и праздничные дни.