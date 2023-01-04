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Президент подписал закон об увольнении госслужащих, чьи расходы значительно превышают доходы

Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Закон вводит ответственность госслужащих за необоснованное обогащение, передает informburo.kz В дополнение к действующим нормам о взыскании 10-процентного индивидуального подоходного налога за расхождения в декларациях поправки усиливают ответственность госслужащих путём введения дополнительных санкций:

  • Фискальные санкции. Предусмотрен административный штраф в размере 90% от суммы расхождения между доходами и расходами. Санкции будут применяться при расхождении только более, чем на 1000 МРП, это примерно более 3 млн тенге.
  • Карьерные санкции. Предусмотрено увольнение с госслужбы по отрицательным мотивам на три года. Для увольнения расхождение должно превысить годовой доход за вычетом 1000 МРП. В каждом таком случае чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов.

Эти нормы введут в действие в 2027 году.

Также поправками вносятся изменения в закон «О госслужбе», по которым госслужащих, впервые привлечённых к адмответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах, не будут увольнять с госслужбы.

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