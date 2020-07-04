Президент подписал закон по вопросам пенсий и ипотечных займов

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Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста».
Изменения позволят завершить работу с конвертацией долгов по займам в валюте, оформленным до 1 января 2016 года. Регламентированы и вопросы эффективного регулирования деятельности небанковских организаций, включая платежные системы, в целях снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике. Банкам разрешат конвертировать валютные займы без участия казахстанцев.
Также закон предусматривает уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с 10 до 5 процентов от полученного дохода по договорам гражданско-правового характера, то есть фрилансерам.