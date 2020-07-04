USD 405.69
EUR 455.51
RUB 5.72
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Президент подписал закон по вопросам пенсий и ипотечных займов

Президент подписал закон по вопросам пенсий и ипотечных займов

Фото Акорды

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам пенсионных отчислений и ипотечных займов в иностранной валюте, передает Tengrinews.kz

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста».

Изменения позволят завершить работу с конвертацией долгов по займам в валюте, оформленным до 1 января 2016 года. Регламентированы и вопросы эффективного регулирования деятельности небанковских организаций, включая платежные системы, в целях снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике. Банкам разрешат конвертировать валютные займы без участия казахстанцев.

Также закон предусматривает уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с 10 до 5 процентов от полученного дохода по договорам гражданско-правового характера, то есть фрилансерам.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Введение строгих карантинных мер: разрешено гулять в парках и отдыхать на турбазах
Следующая новость

11 человек скончались в Аркалыке от отравления этанолом