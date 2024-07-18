Президент подписал закон, снижающий требования к водителям автобусов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей, сообщает informburo.kz
Поправки снижают возрастные требования для водителей автобусов до 23 лет и сокращают необходимый стаж работы водителем до трёх лет. Эти меры приняты для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий Тb и D.
В закон «О дорожном движении» добавили понятие «электромобиль», а в закон «Об электроэнергетике» – «электрозарядная станция». Определены правила безопасной эксплуатации таких станций, а акиматы будут следить за их установкой и выбирать места для них. Предусмотрено увеличение количества зарядных станций в стране.
Также закон освобождает от платы за парковку некоторые категории граждан, включая владельцев электромобилей.