Президент подписал закон, снижающий требования к водителям автобусов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей, сообщает informburo.kz

Поправки снижают возрастные требования для водителей автобусов до 23 лет и сокращают необходимый стаж работы водителем до трёх лет. Эти меры приняты для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий Тb и D.

В закон «О дорожном движении» добавили понятие «электромобиль», а в закон «Об электроэнергетике» – «электрозарядная станция». Определены правила безопасной эксплуатации таких станций, а акиматы будут следить за их установкой и выбирать места для них. Предусмотрено увеличение количества зарядных станций в стране.

Также закон освобождает от платы за парковку некоторые категории граждан, включая владельцев электромобилей.

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