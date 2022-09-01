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Президент поручил перейти к новой тарифной политике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо перейти к новой тарифной политике, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя.

«Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции»,-сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил сократить показатели износа сетей и мощностей минимум на 15%.

«Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе госмониторинга для обеспечения прозрачности. Весомое участие в инвестициях собственник должен вести из своих средств, а не за счет тарифа. Следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода. Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости и услуг для других,-сказал Президент Казахстана.

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