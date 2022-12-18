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Президент поручил правительству снизить уровень инфляции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Алиханом Смаиловым поставил перед правительством ряд важных задач, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.

Президент поставил перед правительством следующие задачи: обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране, снизить уровень инфляции, улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, держать под особым контролем прохождение отопительного сезона.

Отметим, на встрече премьер-министр Смаилов доложил Президенту об основных направлениях деятельности правительства в 2023 году.

 

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