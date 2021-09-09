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Президент поручил продлить на 2022 год срок действия программ «Экономика простых вещей»

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В своем Послании Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил масштабную поддержку государства, оказываемую гражданам и бизнесу в условиях пандемии. Директор частного детсада Гульмира Дамбаулова подчеркнула, что открытию и работе своего бизнеса она во многом обязана именно господдержке.

Во время пандемии воспользовалась льготным финансирование под 6% на 20 млн тенге и смогла получить государственный грант в 5 млн тенге.

«Это позволило мне в период пандемии не закрыть предприятие, а расширить до 30 человек. В своем послании глава государства скачал о частном секторе в образовании. Наше регион уже продвинулся в этом отношении, подушевое финансирование у нас уже производится», — говорит директор ТОО «Диами» Гульмира Дамбаулова.

Костанайские бизнесмены, считают важным направлением — политику разработки «мягких» мер стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников. По ее словам, если для предпринимателей будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке, а это единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%, то это позволит им расширить кадровый состав и простимулировать работников.

«Благодаря поддержке сто мест в нашем детсаду, были быстро разобраны. Мы — предприниматели поддерживаем инициативы Президента и готовы приступить к решению поставленных перед нами задач», — сказала Дамбаулова.

Глава Государства поручил продлить на 2022 год срок действия программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». Ведь в условиях пандемии они доказали свою эффективность К примеру, программа «Экономика простых вещей». В рамках ее реализации запущено более 3,5 тысячи проектов, создано 70 тысяч рабочих мест, произведено товаров и услуг на 3,5 трлн тенге. а благодаря программе «Дорожная карта бизнеса» государственную поддержку получили 66 тысяч проектов. Это помогло создать и сохранить более 150 тысяч рабочих мест.

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