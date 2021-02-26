USD 417.02
EUR 505.51
RUB 5.59
  1. Home
  2. Общество
  3. Президент поручил ввести окончательный запрет на продажу сельхоз.земель иностранцам

Президент поручил ввести окончательный запрет на продажу сельхоз.земель иностранцам

Vinkmag ad

В ходе заседания Национального совета общественного доверия в столице был поднят  злободневный вопрос — запрет продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам. На сегодняшний день в стране действует мораторий на реализацию земель сельхоз.назначения для этих лиц. Он продлиться до конца 2021 года. Однако президент поручил ввести полный запрет уже в ближайшее время, передает alau.kz 

Окончательный отказ от продажи и аренды таких земель направят в отношении иностранных граждан, а также иностранных юридических лиц. В том числе и организаций с иностранными акциями. Как выразился президент, земля — это фундамент и символ государственности. А потому, цитата: «казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить».

Соответствующий законопроект будет разработан администрацией президента. Также в августе этого года правительство должно заключить комплексное соглашение по ключевым вопросам земельной реформы. По мнению президента, все эти шаги помогут не только развить экономику нашей страны, но и повысят качество жизни казахстанцев.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области
Следующая новость

Обращение генпрокурора к казахстанцам