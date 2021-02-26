Президент поручил ввести окончательный запрет на продажу сельхоз.земель иностранцам

В ходе заседания Национального совета общественного доверия в столице был поднят злободневный вопрос — запрет продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам. На сегодняшний день в стране действует мораторий на реализацию земель сельхоз.назначения для этих лиц. Он продлиться до конца 2021 года. Однако президент поручил ввести полный запрет уже в ближайшее время, передает alau.kz
Окончательный отказ от продажи и аренды таких земель направят в отношении иностранных граждан, а также иностранных юридических лиц. В том числе и организаций с иностранными акциями. Как выразился президент, земля — это фундамент и символ государственности. А потому, цитата: «казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить».
Соответствующий законопроект будет разработан администрацией президента. Также в августе этого года правительство должно заключить комплексное соглашение по ключевым вопросам земельной реформы. По мнению президента, все эти шаги помогут не только развить экономику нашей страны, но и повысят качество жизни казахстанцев.
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