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Президент посетил теплоцентр в Лисаковске

Глава государства поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.

Во время рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил теплоцентр в Лисаковске, сообщает Акорда.

Главе государства рассказали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

На балансе предприятия «Лисаковскгоркоммунэнерго» имеется тепловой центр в Лисаковске и две блочно-модульные котельные в поселке Октябрьский.

Как сообщил аким города Абай Ибраев, теплоцентр ввели в эксплуатацию в 1968-78 годах. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов проводился в 2020 году. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт и модернизацию котлов.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 112 км, износ – 41%. С 2012 года по программе развития малых и моногородов реализовали 8 проектов по сетям теплоснабжения. В результате изношенность сетей снизилась на 7%. За последние пять лет количество аварий на теплосетях сократилось в два раза. По словам акима, работа по обновлению тепловых сетей и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры продолжится и в дальнейшем.

Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.

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