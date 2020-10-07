Президент потребовал сделать ПЦР-тесты дешевле

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что стоимость анализов на коронавирус слишком высока в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими — от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения«, — указал Президент на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он поручил правительству и акимам решить вопрос финансовой доступности тестирования.

«Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими», — отметил Глава государства.

Кроме того, Президент поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты.

Напомним, Президент провел совещание по подготовке ко второй волне коронавируса. Он поручил усилить контроль на границе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах.

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