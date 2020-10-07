Президент потребовал сделать ПЦР-тесты дешевле

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что стоимость анализов на коронавирус слишком высока в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими — от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения«, — указал Президент на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.
Он поручил правительству и акимам решить вопрос финансовой доступности тестирования.
«Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими», — отметил Глава государства.
Кроме того, Президент поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты.
Напомним, Президент провел совещание по подготовке ко второй волне коронавируса. Он поручил усилить контроль на границе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области