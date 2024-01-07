Президент поздравил казахcтанцев с Рождеcтвом

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Поздравляю всех православных Казахстана с Рождеством Христовым!
Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим.
Как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия. Православие всемерно содействует упрочению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны.
Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности.
Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!