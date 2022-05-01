Президент поздравил казахстанцев с Днём единства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём единства народа Казахстана, сообщает Акорда.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана! Этот теплый майский праздник является ярким символом сплочённости нашей нации. Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании нашего народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране», – написал президент.

Глава государства отметил, что исторически сложившееся на благодатной казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности. Объединённые общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы.

«Сегодня мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана. Она опирается на созидательную энергию всех граждан. Каждому из нас предстоит внести свой вклад во всестороннее обновление страны. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба!» – пожелал Касым-Жомарт Токаев.

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