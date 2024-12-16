Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Независимости, передаёт BaigeNews.kz.

«Этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать её как зеницу ока – долг каждого гражданина», — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене.

«Всё это благодаря усердному труду и солидарности нашего народа. Убеждён, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наша священная Родина! — говорится в тексте поздравления.

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