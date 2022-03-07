Президент поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

Касым-Жомарт Токаев обратился к женщинам с поздравлением в преддверии Международного женского дня, передает Zakon.kz.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица «Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді» – имеет глубокое символическое значение, – приводит Акорда слова президента.

Глава государства отметил, что в Казахстане созданы все условия для самореализации женщин. Они находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере.

Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни. Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения. В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований.

Уверен, созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана! Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия!

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