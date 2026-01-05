Во время интервью газете Turkistan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика страны по итогам года продемонстрировала рекордные показатели как для Казахстана, так и для всего региона.

По словам главы государства, рост экономики превысил 6%, объем валового внутреннего продукта перешагнул отметку в 300 млрд долларов, а ВВП на душу населения превысил 15 тыс. долларов. «Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона», — отметил президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые результаты не должны становиться поводом для самоуспокоения. Он призвал государственных служащих не «почивать на лаврах» и напомнил восточную мудрость: «В самой благоприятной ситуации таится опасность». По его словам, в стране по-прежнему остается немало нерешенных вопросов, требующих системной и упорной работы.

Одной из ключевых проблем президент назвал высокий уровень инфляции, которая «съедает» усилия по повышению благосостояния граждан. В этой связи, как отметил Токаев, в текущем году перед Правительством и акимами стоят серьезные задачи по укреплению социально-экономического каркаса государства.

Глава государства также подчеркнул, что главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан, по его словам, сделал значительный шаг вперед по пути модернизации и стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений.

Говоря о глобальных процессах, президент отметил, что под влиянием стратегии «здравого смысла» президента США Дональд Трамп глобализация постепенно отходит на второй план. В этих условиях Казахстан, по словам Токаева, продолжает курс на построение общества справедливости, законности, порядка и трудолюбия.

Президент заверил, что в наступившем году работа по реализации реформ будет продолжена с удвоенной силой и ориентиром на долгосрочный результат.

