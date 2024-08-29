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Президент республики выступит с обращением к казахстанцам

Фотография для новости Президент республики выступит с обращением к казахстанцам

Фото: akorda.kz

2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

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