Президент РК дал поручение по тарифам на коммунальные услуги

Фото взято с сайта gazeta.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству дал несколько поручений по тарифам на коммунальные услуги, сообщается на сайте Акорды.
В первую очередь, отметил глава государства, тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.
«Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере. Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.