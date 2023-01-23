Президент РК наградил двоих жителей Костанайской области

Фото пресс-службы Акорды
Государственных наград удостоены две лисаковчан.
За плодотворный труд и значительные достижения в энергетической отрасли наградить:
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Бондаревскую Марию Николаевну – мастера смены
ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска Костанайской области;
медалью «Ерен еңбегі үшін» Уваренко Юрия Петровича – оператора котельной ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска Костанайской области.