Президент РК наградил двоих жителей Костанайской области

Государственных наград удостоены две лисаковчан.

За плодотворный труд и значительные достижения в энергетической отрасли наградить:

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Бондаревскую Марию Николаевну – мастера смены

ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска Костанайской области;

медалью «Ерен еңбегі үшін» Уваренко Юрия Петровича – оператора котельной ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска Костанайской области.

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