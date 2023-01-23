USD 462.55
EUR 500.85
RUB 6.74
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Президент РК наградил двоих жителей Костанайской области

Президент РК наградил двоих жителей Костанайской области

Фото пресс-службы Акорды

Государственных наград удостоены две лисаковчан. 

За плодотворный труд и значительные достижения в энергетической отрасли наградить:

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Бондаревскую Марию Николаевну – мастера смены
ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска Костанайской области;

медалью «Ерен еңбегі үшін» Уваренко Юрия Петровича – оператора котельной ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Поддельные QR-коды»: как обезопасить себя от мошенников
Следующая новость

Установлена личность сгоревшего в подъезде мужчины — ДП Костанайской области