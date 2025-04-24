Член немецкого этнокультурного центра «Возрождение», ветеран Ассамблеи народа Казахстана Ольга Андреевна Киколенко была удостоена высокой государственной награды — Ордена «Ел бірлігі», который ей вручил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на XXXIV сессии АНК.
Эта награда вручается за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.
Ольга Андреевна на протяжении многих лет является ярким примером служения идеалам дружбы народов, единства и сплочённости. Её вклад в развитие этнокультурного движения и в дело укрепления гражданской гармонии — бесценен.
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