Член немецкого этнокультурного центра «Возрождение», ветеран Ассамблеи народа Казахстана Ольга Андреевна Киколенко была удостоена высокой государственной награды — Ордена «Ел бірлігі», который ей вручил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на XXXIV сессии АНК.

Эта награда вручается за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.

Ольга Андреевна на протяжении многих лет является ярким примером служения идеалам дружбы народов, единства и сплочённости. Её вклад в развитие этнокультурного движения и в дело укрепления гражданской гармонии — бесценен.

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