Президент РК объявил мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

С нового года в Казахстане начинает действовать мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Соответствующий указ накануне подписал президент страны. Теперь доходы и деятельность малого бизнеса не должны волновать контролирующие органы ближайшие три года. В этот период государство даст предпринимателям работать на весьма комфортных условиях, сообщает alau.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении моратория на проверки малого предпринимательства, соответствующий указ он подписал 26 декабря. Согласно документу, с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года госорганы и акиматы должны прекратить контроль и надзор с посещением субъектов микропредпринимательства.

«Как всем известно, любая проверка -это отвлечение предпринимателя от своей деятельности. А мораторий может повысить эффективность данной деятельности. В связи с этим, хотелось бы обратиться к бизнесменам. В период моратория просим действующее законодательство не допускать нарушения»,- сказал руководитель отдела палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

Но исключения все же будут. Проверки, которые направлены на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку, угрозу конституционному строю и нацбезопасности, останутся. Проверки органов прокуратуры по поручению президента и генерального прокурора остаются также.

«Таможенные проверки,проверки в сфере санитарно- эпидемиологического мониторинга, и те проверки которые необходимы предприятиям для получения лицензии -остаются»,- добавил Ренат Давлетпаев.

По необходимости, чтобы разобраться в причинах этих нарушений, разрешается повторная внеплановая проверка. Помимо этого мораторий на проверки не распространяется на недропользователей. Также специалисты подчеркнули, что если проверки субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, начались в 2019 году, их отменять не будут.