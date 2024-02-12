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Президент РК обратился к казахстанцам

Фотография для новости Президент РК обратился к казахстанцам

фото пресс-служба Акорды

Обращение опубликовала пресс-служба Акорды. 

«В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане», — говорится в обращении.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия. Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам.

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