Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился детской фотографией с родителями и рассказал о своей маме, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-страницу главы государства.

Перевод поста президента опубликовала его пресс-служба.Как написал Токаев, в день матерей он хотел поделиться с казахстанцами воспоминаниями о своей матери — Турар Шабарбаевой.

«Наша семья, в которой было четыре ребенка, жила довольно скромно. Единственным кормильцем был отец. Помимо зарплаты, он время от времени получал гонорары за статьи и книги.

Мама, в те годы еще молодая женщина, была вынуждена отказывать себе во многом, в том числе в украшениях и дорогой одежде. Конечно, ей хотелось быть нарядной, иметь красивые украшения, но, единожды посвятив себя детям, она оставалась верной своему материнскому долгу до последних дней жизни. И даже когда появлялась возможность покупать предметы роскоши, мама проявляла сдержанность, приобретая понравившиеся ей вещи в основном для внучек.

Мама, конечно же, знала, что некоторые чиновники буквально в одночасье превратились в богачей, но не уставала предупреждать о бесперспективности и пагубности такого пути», — вспоминает глава Казахстана.

Он отметил, что она сама вела очень скромный образ жизни и до самой кончины во многом отказывала себе.

«Постоянно она советовала мне «блюсти себя», ни в коем случае не поддаваться на соблазны, чтобы не опорочить собственную репутацию в глазах людей.

Мама всегда поддерживала меня. С самого детства я проводил много времени с ней, слушая ее рассказы и суждения о самых разных вещах. Мама была хорошей рассказчицей, и, наверное, в моем лице она находила благодарного слушателя.

Помнится, в первые дни моих приездов в Алма-Ату мы подолгу разговаривали друг с другом, порой засиживались до поздней ночи, обменивались информацией и впечатлениями. Поэтому именно мама оказала огромное влияние на мое жизненное мировоззрение», — признался президент.

По его словам, именно мама учила его внимательно относиться к окружающим, проявлять сдержанность, учиться хорошему и извлекать из всего полезные уроки.

«Довольно часто она говорила мне: «С утра надо думать о том, чем будешь заниматься днем и вечером. Нужно быть собранным, рассеянные люди обречены на неудачу».

Что касается нашей мамы, то она считала нужным знать все до мельчайших подробностей. Не было ни одного родительского собрания, которое прошло бы без ее участия. Она знала всех учителей своих четверых детей! Хорошо владела ситуацией в том, что касалось наших детских шалостей, юношеских радостей и переживаний. Другими словами, никаких секретов от мамы не было. Она всецело жила нашей жизнью, а мы, ее дети, были неотъемлемой частью ее жизни.

Чтите матерей, окружайте их заботой и вниманием!» — заключил глава государства.

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