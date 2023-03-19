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Президент РК проголосовал на выборах в Мажилис РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби.

Напомним, в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. К выборам допустили 7 политических партий. При этом по одномандатным округам в Казахстане выдвинуто 609 кандидатов, 525 из них — самовыдвиженцы. По данным ЦИК, проголосовать на выборах депутатов Мажилиса смогут 12 миллионов 32 тысячи 550 человек.

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