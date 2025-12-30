Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Об этом сообщает BAQ.KZ.
Документ направлен на усиление защиты детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию. В частности, законом вводятся нормы, ограничивающие распространение в публичном пространстве, средствах массовой информации, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах контента, содержащего пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.
Принятые изменения нацелены на формирование безопасной информационной среды, а также на укрепление механизмов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
