Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Об этом сообщает BAQ.KZ.

Документ направлен на усиление защиты детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию. В частности, законом вводятся нормы, ограничивающие распространение в публичном пространстве, средствах массовой информации, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах контента, содержащего пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Принятые изменения нацелены на формирование безопасной информационной среды, а также на укрепление механизмов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

