Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал общественные обсуждения вокруг нового Налогового кодекса и поручил Правительству обеспечить баланс интересов государства и бизнеса.

По словам главы государства, перечень предприятий, работающих по специальным налоговым режимам, сохранен без изменений. «В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул Токаев.

Он отметил, что для минимизации возможных рисков налоговой реформы Кабинет Министров должен продолжить «конструктивный диалог с предпринимателями». При этом Президент предупредил, что тормозить преобразования недопустимо: «Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями».

Токаев также связал экономические цели с социальными результатами: «Только общими усилиями государства, бизнеса, всего общества мы сможем построить Справедливый Казахстан. Наша страна уверенно стоит на ногах, экономика показывает положительную динамику, получает высокие кредитные рейтинги со стороны международных финансовых институтов. Моя принципиальная позиция заключается в том, что ключевые показатели экономического развития — это повышение благосостояния и качества жизни граждан».

В ближайшей повестке — продолжение консультаций с деловым сообществом и подготовка дополнительных решений, призванных укрепить условия для работы МСБ на фоне предстоящих изменений в налоговой сфере.

