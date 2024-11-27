Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали Президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи. Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому Президенту по завершении его визита.

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