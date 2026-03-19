На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступило письмо от Президента США Дональда Трампа. О деталях послания сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Айбек Смадияров. Информация опубликована в его Telegram-канале 19 марта 2026 года.

Встреча в Вашингтоне

Американский лидер отметил прошедшую встречу с Главой государства, которая состоялась в феврале в Вашингтоне в рамках инаугурационного заседания Совета мира.

В письме Дональд Трамп выразил признательность за проведённые переговоры и подчеркнул важность диалога между странами.

Новые встречи и саммит G20

Президент США также сообщил, что рассчитывает на продолжение контактов. Он выразил надежду вновь встретиться с Касым-Жомартом Токаевым на следующем заседании Совета мира.

Кроме того, Дональд Трамп пригласил Главу государства принять участие в саммите G20, который планируется провести в конце года в Майами.

