На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступило письмо от Президента США Дональда Трампа. О деталях послания сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Айбек Смадияров. Информация опубликована в его Telegram-канале 19 марта 2026 года.
Встреча в Вашингтоне
Американский лидер отметил прошедшую встречу с Главой государства, которая состоялась в феврале в Вашингтоне в рамках инаугурационного заседания Совета мира.
В письме Дональд Трамп выразил признательность за проведённые переговоры и подчеркнул важность диалога между странами.
Новые встречи и саммит G20
Президент США также сообщил, что рассчитывает на продолжение контактов. Он выразил надежду вновь встретиться с Касым-Жомартом Токаевым на следующем заседании Совета мира.
Кроме того, Дональд Трамп пригласил Главу государства принять участие в саммите G20, который планируется провести в конце года в Майами.
Новая поликлиника в Заречном: долгострой выходит на финиш
Кредиты под контролем: в Казахстане усложняют выдачу займов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.