Президент страны в своем новом послании поставил определенные задачи перед сотрудниками органов внутренних дел. Особое внимание уделено повышению статуса участковых инспекторов и приоритетам по обеспечению защиты прав и свобод граждан на новом уровне. Касым- Жомарт Токаев отметил, что на особом контроле должны быть преступления против половой неприкосновенности детей.

Обращаясь к народу Казахстана в последнем Послании, Президент страны акцентировал внимание на задачах, которые поставлены перед сотрудниками органов внутренних дел. Как отмечают сами полицейские, последние годы в системе предпринимаются важные шаги, для того, чтобы полиция в полной мере отвечала запросам общества, работала открыто и прозрачно. Идут реформы, направленные на формирование сервисной модели «Слышащего государства». Особое внимание уделяется повышению статуса участковых инспекторов полиции и приоритетам по обеспечению защиты прав и свобод граждан на новом уровне.

«Президент отмечает, что успех данной работы полностью зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений, оказывать содействие полиции. Такое понимание на местах есть. К примеру, в г. Костанае благодаря поддержке местной исполнительной власти проведена ревизия всех 15 участковых пунктов полиции. В 2021 году выделено 32 млн. 144 тыс. 710 тенге для ремонта 7 УПП «Набережный», «Западный», «Южный», «Индустриальный», «Текстильный», «Элеваторный», «Станционный»», — сказал заместитель начальника управления полиции Костаная Бекзат Мурат.

На оснащение других участковых пунктов уже выделены средства из местного бюджета. Также для поддержания правопорядка улицы города оснащаются видеокамерами. Всего же в области функционирует 39 аппаратно-программных комплексов «Автоураган». В текущем году планируется установить еще 6 комплексов, в том числе на автодорогах республиканского значения.

«В процессе реформ важен открытый диалог с населением. Для этого созданы все условия. Этому способствует проект омниканальности. Любой житель области может обратиться в полицию с помощью социальных сетей. И этой возможностью уже воспользовались более 100 человек. При этом были пресечены действия правонарушителей, оказана необходимая помощь. Из года в год увеличивается и количество обращений в полицию», — отметил замначальника управления полиции Костаная Бекзат Мурат.

Так же Президент страны подчеркнул, что на особом контроле должно быть предотвращение и пресечение сексуальных преступлений против детей, особенно оставшихся без попечения родителей и борьба с распространением наркотиков.

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