Президент Токаев дал поручение по кредитным историям казахстанцев

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил изучить вопрос обновления кредитных историй казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

В своем выступлении на заседании Нацсовета общественного доверия Токаев отметил, что в последние годы в стране неуклонно растет количество мошеннических преступлений. По его словам, за 9 месяцев 2021 года в стране зафиксировано 32 тысячи фактов мошенничества. Половина из них были осуществлены через интернет.

«Такие случаи имеют место ввиду того, что изменения в кредитной истории обновляются в срок до 15 рабочих дней. Наряду с этим имеются факты оформления одним человеком нескольких кредитов в разных банках. Кредиторы попросту не видят резкий рост долговой нагрузки граждан и не могут объективно ее рассчитать. Более того, это негативно отражается и на субъектах финансового рынка, увеличивая портфель неликвидных займов. Члены совета ранее предлагали законодательно сократить сроки передачи информации в кредитное бюро до одного рабочего дня. Следует изучить данное предложение», — сказал глава государства.

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