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Президент Токаев дал поручения главе МОН Аймагамбетову

Фото Акорды

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении поручений, данных в Послании, инициативах министерства, направленных на улучшение системы образования и науки. Президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников.

«Как доложил Асхат Аймагамбетов, в рамках поручений Главы государства, данных в Послании, внесены изменения в закон «О науке». Теперь более четырех тысяч ученых, занимающихся научными исследованиями в сферах истории, казахского языка, философии, археологии, математики, востоковедения и других дисциплинах, будут получать стабильную заработную плату. Срок финансирования научных проектов продлен с прежних трех до пяти лет. На поддержку молодых ученых выделена тысяча грантов для постдокторантуры.

Запущены специальные конкурсы, в рамках которых более двух тысяч молодых ученых получили гранты на 17 миллиардов тенге. По поручению Касым-Жомарта Токаева приняты меры по повышению потенциала ученых. Ежегодно 500 отечественных специалистов будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира за счет республиканского бюджета», — отмечается в публикации.

Заслушав отчет, Президент поручил усилить целенаправленную работу по повышению качества школьного образования и статуса учителей. Кроме того, Глава государства считает необходимым усовершенствовать правила лицензирования вузов и поддержать институты, осуществляющие фундаментальные научные исследования

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