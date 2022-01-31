Президент Токаев изменил полномочия госсекретаря

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Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в полномочия государственного секретаря Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Согласно указу Главы государства от 25 января № 787, государственный секретарь Казахстана осуществляет следующие полномочия:
- по поручению Президента представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;
- координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;
- курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при Президенте;
- координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».
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- Кроме того, госсекретарь также:
- вырабатывает для Президента стратегические предложения в сфере внутренней политики;
- по поручению Главы государства представляет его интересы в отношениях с Парламентом, политическими партиями, общественными объединениями и в международных отношениях;
- координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при Главе государства.
- координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями Президента.
Указ Касым-Жомарта Токаева вводится в действие со дня подписания.
Напомним, 5 января на должность государственного секретаря указом Президента был назначен Ерлан Карин.
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