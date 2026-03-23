Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны в честь «Тазару күні» — дня, посвящённого чистоте и обновлению в рамках декады Наурызнама.

Глава государства сообщил, что по всей стране началась масштабная экологическая акция, открывающая новый этап реализации проекта «Таза Қазақстан».

«Это особый день в праздновании декады Наурызнама. Обновление нашего общества стало частью обновления самой природы», — отметил Президент.

По его словам, в рамках инициативы «Мөлдір бұлақ» будут расчищены родники, прибрежные зоны и водоёмы, а также продолжатся работы по озеленению и благоустройству.

Токаев подчеркнул, что в Новой Конституции закреплён принцип бережного отношения к природе.

«Суть идеологической концепции „Таза Қазақстан“ — это не только чистота наших улиц и дворов, но и чистота наших помыслов», — заявил он.

Президент призвал казахстанцев активно участвовать в экологических инициативах.

«Призываю всех казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка», — обратился он к гражданам.

В завершение Глава государства поздравил соотечественников с праздником и выразил уверенность, что совместными усилиями страна сможет достичь новых высот.

«Уверен, общими усилиями мы сможем построить Справедливый, Чистый и Прогрессивный Казахстан», — подчеркнул Токаев.