Президент Токаев отказался от орденов

Касым-Жомарт Токаев принял решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. Информация об этом появилась в Telegram-каналах. Данные сообщения корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе Акорды.

Так, по данным Ербола Едилова, российская сторона предложила наградить Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского.

«Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек Президент отказался от высшего кыргызского ордена «Манас» первой степени», — написал он.

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