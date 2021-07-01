Президент Токаев подписал закон о дистанционной работе

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы»», — говорится в сообщении.
Закон был инициирован депутатами Парламента для защиты трудовых прав казахстанцев. В числе новшеств для работников на дистанционке — установленный фиксированный учет рабочего времени, обязанность работодателя по обеспечению своих сотрудников оборудованием, услугами связи и ряд других норм.
Если сотрудник выполняет объем работы, указанный в трудовом договоре, заработная плата при дистанционном формате работы должна выплачиваться в полном размере.
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