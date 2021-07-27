Президент Токаев реорганизовал Минздрав и Министерство труда

Акорда
Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты населения наделили новыми функциями и полномочиями. Соответствующий указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» подписал Президент Касым-Жомарт Токаев 19 июля, передает Tengrinews.kz.
Президент постановил реорганизовать:
Министерство здравоохранения с передачей ему функций и полномочий Министерства внутренних дел по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения:
- с 1 июля 2022 года — в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
- с 1 января 2023 года — в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Указ введен в действие со дня подписания.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан Касым-Жомарт Токаев Костанайская область минздрав минтруда новости общество РТН