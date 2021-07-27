Президент Токаев реорганизовал Минздрав и Министерство труда

Министерство труда и социальной защиты населения с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий Министерства внутренних дел в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в Республику Казахстан, документированию населения и гражданства;