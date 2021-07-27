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Президент Токаев реорганизовал Минздрав и Министерство труда

Акорда

Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты населения наделили новыми функциями и полномочиями. Соответствующий указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» подписал Президент Касым-Жомарт Токаев 19 июля, передает Tengrinews.kz.

Президент постановил реорганизовать:

Министерство труда и социальной защиты населения с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий Министерства внутренних дел в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в Республику Казахстан, документированию населения и гражданства;

Министерство здравоохранения с передачей ему функций и полномочий Министерства внутренних дел по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения:

  • с 1 июля 2022 года — в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
  • с 1 января 2023 года — в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Указ введен в действие со дня подписания.

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